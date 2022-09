Hospital da Providência realiza palestras sobre doação de órgãos

Da Redação

Na última terça-feira (27), a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital da Providência promoveu o segundo encontro sobre doação de órgãos.

O evento contou com a participação de médicos e enfermeiros para apresentar as palestras sobre a importância da doação, depoimentos de pacientes que receberam o tão esperado transplante e também com a performance da banda Ministerio da Vila Feliz, coordenada pela enfermeira do Hospital da Providência Jéssica Machado, além de contar com roda de conversa para desmistificar a doação de órgãos.

Jéssica Machado, enfermeira Coordenadora da UTI 1 do Hospital da Providência, explica o objetivo desse momento. “Queremos esclarecer como ocorre o processo de doação, quem pode ser doador, a segurança do diagnóstico de morte encefálica e do processo de doação, fazendo multiplicadores e contribuindo para que o tema seja cada vez menos um tabu”, afirma.

No evento, cerca de 300 pessoas participaram. O enfermeiro Jonatan Lima, enfermeiro Coordenador da UTI 2 do Hospital da Providência e membro da CIHDOTT, agradece a todos que tornaram esse momento possível e aos participantes. “Todos saíram elogiando e buscando mais conhecimento sobre a área. Foi uma semente plantada em cada coração sobre a doação”, conclui.

