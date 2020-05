Hospital da Providência licita equipamentos para radioterapia

A alta do dólar está dificultando o início do funcionamento do setor de radioterapia do Hospital da Providência de Apucarana. O hospital mantém edital aberto para aquisição dos últimos equipamentos e acessórios indispensáveis para a realização das sessões. Os equipamentos são importados. O primeiro edital de licitação não recebeu propostas. Esses equipamentos denominados de dosímetros e posicionadores são acessórios importantes para a medição das doses de radiação emitidas durante o tratamento. O recurso para aquisição dos equipamentos e acessórios foi repassado pela Secretaria de Saúde do Paraná em fevereiro. “Devido à alta do dólar, provocada pela pandemia do coronavírus, nossa primeira licitação não teve empresas participantes”, revela o diretor executivo do Providência, Guilherme Borges.Segundo ele, o edital foi refeito e estará em processo de licitação por 30 dias. “Em meio a todo trabalho realizado para enfrentamento da pandemia e as dificuldades que esse momento nos impõe, não paramos de cumprir as etapas para a estruturação desse novo e importante setor”, afirma Borges.De acordo com o diretor, a construção do setor de radioterapia, montagem e testes do acelerador linear foram realizadas dentro do prazo previsto e toda documentação relacionada à habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária do Estado do Paraná já foi encaminhada.Dirigentes da instituição lembram que a Prefeitura de Apucarana já repassou R$1,8 milhões para a estruturação do serviço de radioterapia.A diretora geral do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos, assegura que estão sendo estruturados serviços de excelência para atender pacientes de Apucarana e região. “Faço questão de enaltecer a ajuda que tivemos do secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto; prefeito Junior da Femac; deputado federal Sérgio Souza; Câmara Municipal de Apucarana, colaboradores da comunidade local e de prefeitos da nossa região. Se não tivéssemos esse apoio e o comprometimento de todos, não estaríamos agora vencendo as últimas etapas de implantação de um serviço tão importante”, avalia a Irmã Geovana Ramos.Os profissionais que atuarão no Centro de Radioterapia já estão sendo contratados.

Foto: Reprodução