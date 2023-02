Hospital da Providência e Materno Infantil realizam 8ª Formatura

Da Redação

A 8º formatura de Residência Médica aconteceu no Hospital da Providência. Neste ano, oito novos médicos especialistas se formaram, sendo três em pediatria, dois em cirurgia geral, dois em clínica médica e uma em medicina intensiva.

O Programa de Residência Médica é ofertado desde 2014 e já formou 47 especialistas. “Agradeço ao corpo clínico que tem se empenhado muito na formação de novos médicos especialista, fazendo com que esses profissionais cresçam e evoluam em conhecimento técnico, ético, formação humana e no atendimento aos nossos pacientes e familiares”, afirma a Diretora Geral do Hospital da Providência e Materno Infantil, Irmã Geovana Ramos.

De acordo com o coordenador da Comissão de Residência Médica dos Hospitais de Apucarana, Dr. Leonardo Marchi o programa de residência médica também abrangerá outras especialidades. ”Temos planos para aumentar ainda mais nosso programa de residência médica, esta foi a primeira formação da especialidade de medicina intensiva em nosso Hospital e em breve também teremos a residência em anestesia que agregará ainda mais ao Hospital”, explica.

Formandos:

Especialidade de Clínica Médica:

Carolina Di Ferrari

Eduarda Gressler Della Giustina

Especialidade de Pediatria

Bruna Camila Ferreira Da Silva

Franklin Ribeiro Da Silva

Larissa Caroline Brunelli

Especialidade de Cirurgia Geral

Fernanda Von Seehausen

Hugo Hideki Da Costa Nogami

Especialidade de Medicina Intensiva

Milena De Carvalho Iwazaki

