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APUCARANA

Hospital atualiza quadro de saúde de vítima de acidente em rotatória na Av. Minas Gerais

Lucas Ferreira Sampaio, que gerou mobilização por orações na cidade, sofreu fratura exposta e politraumatismo após moto bater em anteparo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Hospital atualiza quadro de saúde de vítima de acidente em rotatória na Av. Minas Gerais
Autor Lucas Ferreira Sampaio ficou gravemente ferido em um acidente na noite desta terça-feira (6) - Foto: Reprodução

O Hospital da Providência divulgou um boletim médico atualizando o estado de saúde de Lucas Ferreira Sampaio, jovem que ficou gravemente ferido após um acidente de motocicleta na noite de terça-feira (6), na Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376, em Apucarana.

De acordo com a instituição, o paciente deu entrada no Pronto Socorro trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com quadro de politraumatismo. Ele realizou exames de imagem, passou por uma cirurgia devido a uma fratura exposta e, no momento, encontra-se calmo, consciente, orientado e com os sinais vitais estáveis.

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-LEIA MAIS: Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais

Lucas estava na garupa de uma Honda CG Titan 150 quando o veículo colidiu contra um anteparo nas proximidades de uma nova rotatória instalada na rodovia, perto dos núcleos habitacionais Adriano Correia e Michel Soni.

O condutor da moto, Ronald Adrian Martins, de 20 anos, morador de Marilândia do Sul, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do impacto. A ocorrência mobilizou equipes de socorro do Samu, do Siate, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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A violência do acidente gerou comoção entre familiares e amigos, que iniciaram uma corrente de orações pelas redes sociais e aplicativos de mensagens durante a quarta-feira (7), pedindo pela restauração da saúde do jovem.

A colisão da motocicleta foi o segundo sinistro registrado naquele exato ponto da rodovia em poucas horas, já que, no mesmo dia, o motorista de um Fiat Pulse perdeu o controle da direção, colidiu contra uma mureta de concreto e capotou na pista.


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