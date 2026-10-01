Hóspede revolta-se com quarto e furta caixa de hotel em Apucarana

Na madrugada desta quinta-feira (1º), a Polícia Militar (PM) foi acionada após um cliente furtar R$ 100 do caixa de um hotel localizado na Rua Osório Ribas de Paula, no Centro de Apucarana. O caso inusitado aconteceu após um desentendimento em relação à estrutura da acomodação alugada.

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De acordo com o recepcionista do estabelecimento, o hóspede havia pago R$ 85 pela diária por meio de Pix. Pouco tempo depois, o homem reclamou que o quarto não oferecia as condições prometidas, como banheiro com água quente e ventilador, e exigiu o dinheiro de volta para ir embora.

O funcionário explicou que, pelas normas do hotel e pela forma como o pagamento foi feito, o reembolso não poderia ser realizado em dinheiro em espécie naquele momento, sendo necessário aguardar o estorno do sistema. Inconformado com a resposta e apresentando sinais de embriaguez, o cliente aproveitou que o recepcionista se afastou do balcão por alguns minutos, pegou uma nota de R$ 100 do caixa e foi para o seu quarto. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Quando a polícia chegou, foi até o quarto do hóspede, que confessou ter pegado a nota como uma forma de "reembolso" forçado pelos serviços que não teriam sido prestados.

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Apesar da confusão, o caso terminou de forma amigável. Após consultar o proprietário do hotel, o recepcionista informou aos policiais que não tinha interesse em processar o cliente, desde que o valor fosse devolvido. O hóspede devolveu os R$ 100 prontamente e, diante do acordo, ainda recebeu permissão para passar a noite no hotel. A PM registrou o caso apenas para formalizar a ocorrência.