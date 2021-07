Da Redação

Hortaliças e frutas têm grandes perdas com a geada

Agricultores da região começaram a calcular os prejuízos causados pela nova onda de frio nas lavouras. As plantações de trigo, milho, soja, banana e hortaliças mal se recuperaram dos danos causados pelas geadas registradas no fim de junho e meio de julho, enfrentaram temperatura negativa de até -1ºC na madrugada desta quinta-feira (29).

As perdas no campo vão refletir também no bolso do consumidor, com a alta nos preços dos produtos e derivados segundo estimativa do Departamento de Economia Rural (Deral), do Núcleo Regional de Apucarana da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (Seab).

A geada gerou prejuízo também no cultivo de hortaliças, que também sofreu uma quebra de produção, sobretudo as plantações em céu aberto, com perdas quase totais. De acordo com o Deral, até mesmo os plantios em estufas foram prejudicados. “Conforme a intensidade do frio, pode haver perdas pois ocorre o congelamento da planta”, comenta o técnico do Deral, Adriano Nunomura.

A onda de frio também causou um impacto negativo no preço da banana, que subiu 78%. O aumento é referente ao valor recebido pelo agricultor com a venda de sua produção.

Segundo o Deral, as geadas registradas em junho e neste mês reduziram a produção do fruto. Com uma menor oferta do produto, ocorre um aumento do preço, que já acontece no mercado. De acordo com o técnico, a caixa de banana era vendida a R$ 14 em junho já custa R$ 25 neste mês. Ele também informa que houve uma queda na qualidade, pois a fruta é sensível a temperaturas mais frias. “As geadas também vão impactar a próxima safra de banana com a redução de 20% na produção”, comenta.

Por, Cindy Santos.