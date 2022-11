Horário de verão volta à pauta com eleição de Lula. O que você acha?

Da Redação

Horário de verão caiu em 2019 no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL)

O retorno do horário do verão voltou à pauta nacional após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perguntar a opinião de seus seguidores no Twitter sobre o assunto. Até o início da tarde desta terça-feira (8), a enquete do petista já reunia mais de 2,1 milhões de votos.

Lula postou: “Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão?”. “Sim” recebeu 67% dos votos até agora, enquanto o “Não” 33%.

Na verdade, o retorno do horário de verão é defendido por muitos apoiadores de Lula, incluindo famosos, como o ator Bruno Gagliasso. O artista publicou no Twitter um pedido para que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, responsável por coordenar a equipe de transição para o governo Lula, incluísse em suas pautas o retorno da medida, que caiu em 2019 no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Por outro lado, o jornalista Flávio Fachel, da Globo,iniciou uma campanha bem-humorada contra a ideia também no Twitter. O jornalista apresenta o “Bom dia, Rio” e precisa acordar as 4 da manhã para sair de casa. “Já estamos com 32,4%. Vote "NÃO". Quem acorda cedo, sofre com o horário de verão”, escreveu.

Instituído no Brasil durante a gestão de Getúlio Vargas, em 1931 e 1932, o horário de verão só passou a ser adotado sem interrupções a partir de 1985. A medida foi criada para aproveitar a iluminação natural nos dias mais longos para poupar energia e reduzir o risco de apagões.



A suspensão do horário de verão já era estudada no governo de Michel Temer, mas foi implantada durante a gestão de Bolsonaro.

Entre as vantagens apontadas estão a economia de energia elétrica no País. No entanto, os estudiosos contrários afirmam que essa economia é considerada “irrelevante”, por isso, não há benefícios com a mudança do horário. Outra desvantagem são as questões de saúde, com a mudança no “relógio biológico” das pessoas.

