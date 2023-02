Homens tentam “enquadrar” PM durante abordagem e acabam presos

Da Redação

Os detidos destruíram parte do interior das viaturas a chutes, enquanto eram encaminhados para a delegacia

Dois homens, ambos de 44 anos, foram detidos na madrugada desta quinta-feira, 09, depois de desacatarem policiais militares que verificavam uma denúncia de som alto na Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana. Além de estarem com o som do veículo extremamente alto, eles xingaram e ameaçaram os policiais. Eles ainda danificaram as viaturas a chutes, enquanto eram encaminhados para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrências, a PM foi acionada para verificar uma denúncia de perturbação do sossego, em frente a um bar, localizado na Rua Oswaldo Cruz, por volta das 3h. Populares afirmaram que havia uma caminhonete no local, com o som do veículo ligado em volume extremamente alto. Com a chegada da equipe no local, foi possível confirmar a situação, e um homem, de 44 anos, se apresentou como proprietário do veículo.

Enquanto a equipe realizava a checagem da caminhonete, o abordado começou a xingar a equipe dizendo que era “filho de médico” e “policial vagabundo” nenhum teria direito de abordá-lo. Neste momento, um amigo dele, também de 44 anos, chegou dizendo aos policiais que a PM não poderia realizar a abordagem deles e que “os policiais pagariam com a vida pelo ocorrido”.

Por conta das ameaças, foi dada voz de prisão aos homens por desacato e resistência, já que foi necessário uso de spray de pimenta para contê-los e algemá-los, pois estavam bastante alterados.

Ambos os detidos, destruíram parte do interior das viaturas a chutes, enquanto eram encaminhados para a delegacia. Ao chegar na 17ª SDP, um dos detidos continuou a xingar os policiais e dizer que seu tio era desembargador e que ele iria cobrar essa situação dos policiais.

A caminhonete, modelo S10, foi encaminhada ao pátio do 10º Batalhão.

