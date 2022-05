Homens são presos por disparo de arma de fogo em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, prendeu dois homens e encaminhou outro à delegacia, depois que os mesmos efetuaram disparos de arma de fogo na Rua Oswaldo Cruz, no bairro da Igrejinha, durante a madrugada deste sábado, 28. Além da arma, os policiais também encontraram uma faca dentro do veículo em que eles estavam. Dois deles estavam embriagados, inclusive o motorista.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial estava em apoio de atendimento a outra ocorrência na rua Francó, fazendo a guarda de um veículo que possivelmente seria produto de furto, quando se ouviu um disparo de arma de fogo e posteriormente, em seguida, mais dois disparos.

Os policiais saíram imediatamente em direção ao local dos disparos, sendo que, em frente a um supermercado encontraram uma caminhonete Mitsubishi L 200 Triton, com três homens em seu interior. Eles foram abordados e durante a busca no veículo, a polícia encontrou uma arma de fogo embaixo do banco do passageiro dianteiro, municiada e carregada e um estojo no chão na parte traseira. Ainda no veículo, havia uma faca tipo catana com lâmina aproximadamente de 50 cm entre os bancos. Segundo o relato policial, havia forte cheiro de pólvora no local.

Um dos homens se identificou como proprietário da arma de fogo, e assumiu que efetuou disparos para cima, mas não apresentou nenhuma documentação da arma, além de estar visivelmente embriagado. Foi oferecido etilômetro, sendo submetido ao teste e aferiu 0,98 mg/l, sendo dado voz de prisão a ele.

O homem que estava dirigindo o veículo, também apresentava sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste do etilômetro que aferiu 0,85 mg/l, caracterizando o crime de trânsito.

Todos foram encaminhados a delegacia para prestar esclarecimentos, juntamente com a arma e a faca apreendidas.

A caminhonete foi encaminhada ao pátio do Detran por não apresentar condutor habilitado em tempo hábil.