Homens são presos com munições de fuzil e placas de carro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Neste sábado (15), a Polícia Militar de Apucarana prendeu dois homens, um de 30 e outro de 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo no na Avenida Zilda Seixas do Amaral, no Parque Industrial Norte.

Durante patrulhamento, a equipe foi abordada por um condutor que informou que havia visto um Peugeot 307 preto entrando em alta velocidade em uma estrada paralela ao acesso do estabelecimento de uma empresa, localizada na BR-369, sentido Apucarana - Arapongas.

A PM já tem conhecimento de um carro semelhante e que o dono está envolvido em furtos e roubos na região de Apucarana. Conforme o boletim, a equipe se deslocou até o endereço e realizou buscas, mas nada foi encontrado. Durante retorno à área urbana, os policiais viram o automóvel com as mesmas características e abordaram o condutor e o passageiro.

Na busca pessoal, de acordo com o boletim, nada de ilícito foi achado. Porém, dentro do carro, a PM localizou um pacote contendo 67 cartuchos de munição de fuzil, calibre 7,62x39. Foi localizado também um par de placas veiculares e um conjunto de folhas que devem ser utilizadas para a produção do objeto.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados até a 17ª SDP para providências cabíveis. O veículo, conforme a Polícia Militar, possui pendências administrativas, sendo lavradas as notificações pertinentes e feito o recolhimento ao pátio do 10º BPM. A PM também apreendeu dois celulares.