Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CRIMINALIDADE

Homens são presos ao furtar carga de milho caída de trem em Apucarana

Carga esparramou nos trilhos da Vila Regina; suspeitos alegaram que usariam os grãos para tratar animais e 12 sacas foram recuperadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homens são presos ao furtar carga de milho caída de trem em Apucarana
Autor Crime ocorreu após carga cair de vagão de trem - Foto: Magnific/Imagem ilustrativa

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (16) após furtarem parte de uma carga de milho que havia caído de um vagão de trem na Vila Regina, em Apucarana. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na ocorrência, que foi inicialmente flagrada pela segurança privada da ferrovia.

-LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O derramamento de aproximadamente 30 sacas do grão ocorreu sobre a via férrea, na Rua Quinze de Novembro, ainda durante o período da manhã. Segundo os vigilantes, a empresa de transporte foi notificada para recolher o material. No entanto, enquanto a equipe de segurança fazia uma ronda de rotina pela estação, a dupla aproveitou a falta de fiscalização momentânea para agir.

Quando os seguranças retornaram ao local do acidente, flagraram os dois homens já com sete sacas cheias e prontas para serem levadas. Ao serem questionados, eles admitiram o crime e confessaram que estavam se aproveitando do local vazio.

Um dos envolvidos revelou ainda que já havia levado outras cinco sacas para um terreno próximo, alegando que o objetivo era usar o milho para alimentar um animal. A polícia foi até o endereço indicado e conseguiu recuperar essa segunda parte da carga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No total, 12 sacas de milho foram apreendidas e devolvidas. Os dois homens receberam voz de prisão no local e foram levados para a delegacia da cidade, onde responderão pelo crime de furto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana Furto Milho NOTÍCIAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV