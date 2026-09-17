Homens são presos ao furtar carga de milho caída de trem em Apucarana
Carga esparramou nos trilhos da Vila Regina; suspeitos alegaram que usariam os grãos para tratar animais e 12 sacas foram recuperadas
Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (16) após furtarem parte de uma carga de milho que havia caído de um vagão de trem na Vila Regina, em Apucarana. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar na ocorrência, que foi inicialmente flagrada pela segurança privada da ferrovia.
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O derramamento de aproximadamente 30 sacas do grão ocorreu sobre a via férrea, na Rua Quinze de Novembro, ainda durante o período da manhã. Segundo os vigilantes, a empresa de transporte foi notificada para recolher o material. No entanto, enquanto a equipe de segurança fazia uma ronda de rotina pela estação, a dupla aproveitou a falta de fiscalização momentânea para agir.
Quando os seguranças retornaram ao local do acidente, flagraram os dois homens já com sete sacas cheias e prontas para serem levadas. Ao serem questionados, eles admitiram o crime e confessaram que estavam se aproveitando do local vazio.
Um dos envolvidos revelou ainda que já havia levado outras cinco sacas para um terreno próximo, alegando que o objetivo era usar o milho para alimentar um animal. A polícia foi até o endereço indicado e conseguiu recuperar essa segunda parte da carga.
No total, 12 sacas de milho foram apreendidas e devolvidas. Os dois homens receberam voz de prisão no local e foram levados para a delegacia da cidade, onde responderão pelo crime de furto.