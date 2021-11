Da Redação

Homens que participaram de decapitação são condenados

Dois homens foram condenados pelo crime de homicídio triplamente qualificado após Júri em Apucarana. O julgamento começou na manhã de quinta-feira (25) e encerrou no começo da madrugada desta sexta-feira (26).

André Gonçalves de Souza e Wilson Thiago Ferreira Gomes, foram condenados a 21 anos e 10 meses de prisão. Um outro envolvido também seria julgado, porém, não participou do Júri, pois a advogada dele não estava presente na sessão do julgamento.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados participaram da decapitação de Luciano Aparecido de Pontes, 29 anos. Na época, a vítima foi acusada de violentar uma criança, e a motivação do crime seria vingança.



Segundo o MP de Apucarana, os acusados cometeram homicídio triplamente qualificado por meio cruel, sem opção e defesa da vítima e por motivo torpe.

O caso:



A Polícia Civil apresentou os três suspeitos de envolvimento na decapitação de Luciano Aparecido de Pontes, 29 anos, no dia 20 de abril. O crime aconteceu no dia 12 do mesmo mês, e um vídeo gravado no dia do assassinato, compartilhado em um aplicativo de celular, ajudou a polícia a chegar até os suspeitos.

A motivação do crime seria o suposto estupro de uma criança de 7 anos, filha da suspeita. Um inquérito foi instaurado na Delegacia da Mulher para investigar o caso, no entanto, ainda não há laudo de comprovação do ato libidinoso.