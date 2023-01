Homens que estavam armados em bairro de Apucarana são presos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os dois homens foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, durante patrulhamento de rotina, abordou dois homens que estavam na Rua José Ciappina, no Núcleo Habitacional Marcos Freire e armas foram apreendidas, na tarde desta terça-feira (3).

continua após publicidade .

Conforme a PM, os suspeitos, de 18 e 20 anos, estavam com duas pistolas calibre 9 milímetros e munições. Quatro pedras de crack também foram apreendidas. Os dois jovens foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

"A equipe estava em patrulhamento e flagrou os homens, um deles demostrou nervosismo e colocou a mão na cintura, então resolvemos fazer a abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado na cintura uma pistola e com o outro também, uma arma na cintura. Um deles é morador do residencial Sumatra, o outro é natural de Ibiporã", explicou o tenente Ricardo.

continua após publicidade .

fonte: TNOnline Os dois homens foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana

Homem que arrombou loja em Apucarana é preso

Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (2). Ele foi flagrado por câmeras de segurança arrombando uma loja, no cruzamento da Rua Ponta Grossa com Oswaldo Cruz, em Apucarana, antes de furtar dois fones de ouvido, durante a tarde de domingo (1º), por volta das 15h.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado após a equipe realizar uma abordagem a alguns moradores de rua na Praça Manoel Interventor Ribas. Nada de ilícito foi encontrado no local, mas os policiais perceberam que o autor do furto possuía as mesmas características que um dos abordados, que após ser questionado, assumiu o crime. Para ver o flagrante, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News