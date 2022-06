Homens procurados pela Justiça são presos em Apucarana e na região

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana e região cumpriu quatro mandados de prisão e homens procurados pela Justiça, na manhã e tarde desta quarta-feira (8). Os suspeitos eram procurados por furto qualificado, roubo, tráfico de drogas e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Um homem, de 40 anos, foi preso em Mauá da Serra pelo não pagamento de pensão alimentícia. Um rapaz, de 29 anos, foi detido em Marumbi por regressão de regime e responde por tráfico de drogas.

Já em Marilândia do Sul, um homem, de 39 anos, que além de foragido do sistema prisional, era procurado por furto e roubo foi preso. Em Apucarana, um suspeito, de 37 anos, foi detido na Avenida Rio de Janeiro, no centro da cidade.

Conforme a PM, ele era procurado pelo crime de furto qualificado. Ele já possui várias passagens criminais e é natural de Nova Cantu, que fica a aproximadamente 250,8 km de Apucarana e o mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Faxinal.