Homens partem para a agressão na fila do mercado por conta de dívida

Da Redação

Após luta corporal, eles continuaram no local se xingando

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da noite deste sábado, 16, para atender a uma ocorrência de vias de fato em um mercado na Rua Cristiano Kussmaul, Jardim Interlagos, em Apucarana. A briga teria começado por causa de uma dívida entre as partes.

Segundo o boletim de ocorrências, um homem, de 26 anos, contou para a polícia que estava na fila do caixa do mercado, quando foi agredido pelas costas, com uma "capacetada" em seu rosto, o que causou um corte em seu supercílio direito.

Depois da agressão, a vítima saiu do mercado e foi até o veículo onde estava seu pai, de 49 anos, e relatou o que havia acontecido. O pai então, foi até o mercado junto com seu filho, para tirar satisfação com o agressor.

Após discussão dentro do mercado, eles entraram em vias de fato do lado de fora do estabelecimento, e durante a briga, mais uma vez o agressor tentou utilizar o capacete para ferir seus desafetos. O pai do agressor também entrou na briga e após luta corporal, eles continuaram no local se xingando.

A PM ouviu as partes e eles relataram que tudo aconteceu por causa de uma dívida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender o rapaz que foi agredido. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para passar por avaliação médica. Ninguém foi preso.

