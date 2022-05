Homens invadem subestação da Sanepar e fazem disparos

Da Redação

imagem ilustrativa

Apenas um dia depois de ter uma estação arrombada e furtada uma arma, munição e colete balístico, três homens tentaram novo arrombamento em uma unidade, no Parque da Raposa, em Apucarana. A ocorrência foi na madrugada desta quinta-feira (12).

continua após publicidade .

Um vigilante da equipe de segurança terceirizada da Sanepar acionou a Polícia Militar, pouco antes da 1 da madrugada, relatando que recebeu informação, via aplicativo de mensagens no celular, de que três homens, encapuzados, estariam na subestação do Parque da Raposa.

Ainda no deslocamento para o local, a equipe da Polícia Militar recebeu uma outra ocorrência, na rua Denhei Kanashiro, com moradores que teriam ouvido disparos de arma de fogo. As equipes da PM chegaram ao local e o vigilante da Sanepar relatou que os autores dos disparos eram os homens que estavam na subestação e que, ao serem descobertos, fugiram da área e fizeram os disparos.

continua após publicidade .

A polícia chegou a fazer buscas pela região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.