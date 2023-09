Homens furtam Whey em loja de Apucarana e perdem suplemento na fuga

Dois homens invadiram uma loja da área central de Apucarana, no Norte do Paraná, durante a madrugada desta quarta-feira (6), e furtaram diversas embalagens de Whey. Os criminosos cometeram o furto por volta das 4h11 e, durante a fuga, perderam algumas embalagens do suplemento pelo caminho.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o estabelecimento fica localizado na Rua Doutor Munhoz da Rocha, anexo à uma academia. O vigilante da loja relatou aos militares que o alarme de segurança disparou e, quando ele chegou no local, se deparou com a porta de vidro da entrada arrombada.

O proprietário da loja de suplementos foi chamado. Conforme o B.O., no momento da ocorrência, ele não soube precisar quantas embalagens de Whey haviam sido furtadas pelos bandidos. As câmeras de segurança foram verificadas, e as autoridades constataram que o crime foi cometido por dois homens, porém não foi possível identificar as características dos suspeitos.

A vítima foi orientada. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso pelo furto.

