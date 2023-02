Homens envolvidos em roubos violentos são presos em Apucarana

Da Redação

A Polícia Civil segue investigando

Dois homens que estariam envolvidos em pelo menos cinco roubos que aconteceram em Apucarana foram presos pela Polícia Civil. Em um dos casos, os criminosos deixaram um comerciante nu e amarraram a vítima em uma árvore.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os presos também roubaram e fizeram um taxista refém. "Estávamos investigando uma série de roubos e estávamos desconfiados que seriam os mesmos autores. Intensificamos as investigações e chegamos em dois suspeitos. Foram situações graves e agora com as prisões prosseguimos com a investigação, pois sabemos que eles agiram em três, vamos trabalhar para identificar e prender o terceiro envolvido. Eles estão envolvidos em pelo menos mais três roubos, vamos continuar investigando os casos", explica o delegado.

Os crimes:

Dono de bar é assaltado a mão armada e amarrado sem roupas a árvore

Um assalto violento foi registrado na noite do dia 22/11/2022 em um bar localizado no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O dono do estabelecimento foi ameaçado com armas de fogo e levado até o Parque da Raposa, onde teve suas roupas retiradas e foi amarrado a uma árvore. Após conseguir se soltar, ele acionou a Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, o comerciante relatou que por volta das 23h encerrou as atividades de seu Bar e Petiscaria e ao entrar em seu veículo VW/Gol, foi surpreendido por 3 homens, dois deles portando arma de fogo (acredita ser uma pistola e um revólver), e mediante ameaça, o colocaram no banco de trás e roubaram sua carteira e seu aparelho de telefone celular.

Taxista é amarrado e ladrões batem o carro em Apucarana

Um taxista, de 56 anos, foi amarrado e feito refém durante assalto em Apucarana. Pelo menos três ladrões cometeram o crime. Um suspeito assumiu a direção do veículo e atingiu um poste. A ocorrência foi registrada na noite do dia 17/11/2022, por volta das 23h10. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O trabalhador contou que recebeu o pedido de uma corrida, que seguia do Jaçanã para o Parque Industrial Norte, quando na rua Denhei Kanashiro, foi rendido pelos ladrões.

