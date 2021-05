Homens entram gritando e discutindo em mercado; PM é chamada

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar de Apucarana foi acionada pelos funcionários de um supermercado na Avenida Minas Gerais, após 6 homens entrarem gritando e discutindo no local. A PM fez patrulhamento e abordou 3 pessoas com as características repassadas pela Copom. Porém, nada de ilícito foi localizado.

Na sequência, conforme o boletim, foi repassado à equipe que outros 3 homens estavam atrapalhando o trânsito e perturbando sossego de transeuntes em frente à loja de conveniência na Avenida Curitiba.

Chegando no local, os policias não constataram perturbação no momento da abordagem e não houve interesse de representar criminalmente. Os abordados foram liberados no local.