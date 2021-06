Homens de 21 e 26 anos são presos pela PM com cocaína

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta segunda-feira (31), dois homens, de 21 e 26 anos, por tráfico de drogas no Jardim Colonial.

A equipe realizava patrulhamento pela Rua João Andolfato, lugar já conhecido pela constante comercialização de entorpecentes, quando viu um carro ligado e parado, onde um homem encostou, pegou algo e saiu. Os policiais, conforme o boletim, abordaram os jovens, que tentaram atrás do portão da casa. Os outros dois militares, de acordo com o relatório, seguiram com a viatura atrás do veículo, e conseguiu abordar o motorista na Avenida Aviação.

Em revista pessoal, segundo o boletim, foram encontrados 4 eppendorfs de cocaína e R$ 20. Questionado pela PM, o homem disse que é usuário e teria realmente comprado a droga no local anteriormente citado. O outro suspeito, abordado no local, foi identificado e reconhecido.

Conforme o relatório, ele sempre está com quantia considerável de dinheiro trocado nos bolsos e com diversas passagens pela policia pelo crime de tráfico de drogas. Devido aos fatos, a equipe deu voz de prisão aos dois homens, que forma encaminhados para a delegacia de polícia junto da droga e do dinheiro.