Homens dão tiros para o alto por falta de troco em mercado

Da Redação

Imagem Ilustrativa

Uma funcionária de um pequeno mercado no Jardim Colonial, em Apucarana, no norte do Paraná, levou um grande susto na tarde desta quarta-feira (01), quando um grupo de quatro homens, aparentemente andarilhos, tentou comprar uma caixa de fósforos usando uma nota de alto valor. Quando a funcionária informou que não havia troco suficiente para aquela compra, os homens passaram a fazer ameaças a ela e um deles sacou uma arma e fez três disparos para o alto. A mulher informou que a arma parecia ser de pressão.

A vítima contou aos policiais que os quatro homens chegaram ao mercado, que fica na rua Denhei Kanashiro, no Colonial II, logo depois das 14 horas. Eles empurravam um carrinho de reciclados. Os passaram a xingá-la e a fazer ameaças quando ela disse não ter troco, até que um deles fez os disparos. Em seguida, os homens saíram da loja e passaram a jogar objetos no prédio do mercado e foram embora.

A polícia chegou ao local e, informada do ocorrido, fez buscas nas proximidades da área, sem localizar o grupo de catadores. A mulher informou que, por se tratarem de andarilhos e temendo eventuais represálias, informou que não iria representar contra eles. A PM orientou a vítima quanto aos procedimentos legais.