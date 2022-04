Da Redação

Homens conhecidos da PM são presos em Apucarana

Dois homens, de 38 e 19 anos, com antecedentes criminais, foram presos nesta quinta-feira (7), com 0.8 gramas de crack no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. Em patrulhamento, a equipe viu duas pessoas e deu voz de abordagem aos suspeitos, que segundo o boletim, demoraram para acatar a ordem.

Com o jovem de 19 anos, a PM encontrou 10 porções de crack, pesando 0,8 gramas. Com o homem mais velho, a equipe localizou grande quantia em dinheiro no qual o mesmo informou ter recebido de seguro desemprego. Porém, segundo o boletim, ele estava muito nervoso e apreensivo.

Enquanto a equipe fazia buscas nas proximidades, foi feita uma denúncia anônima, e a pessoa relatou que os dois homens estavam traficando drogas há alguns minutos no local e que o pagamento era feito através de Pix. Diante dos fatos, eles foram presos e encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).