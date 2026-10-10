Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
POLICIAL

Homens armados invadem casa e cobram dívida de R$ 200 em Apucarana

Dupla encapuzada usou pistolas para ameaçar vítima de morte por conta de débito antigo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homens armados invadem casa e cobram dívida de R$ 200 em Apucarana
Autor Foto: vecteezy

Uma cobrança de dívida mobilizou equipes policiais e causou pânico no Loteamento Residencial Vilagio de Roma, em Apucarana, na noite desta sexta-feira (9). Dois homens armados e encapuzados invadiram a frente de uma residência para fazer ameaças de morte.

- LEIA MAIS: Inquilino acelera moto na janela de vizinha, dá tapa no rosto dela e foge

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A moradora do imóvel, de 26 anos, relatou que estava em casa com o namorado, de 23 anos, quando um utilitário estacionou perto da entrada. Em seguida, dois homens magros, usando roupas escuras com capuz e portando pistolas, desceram do veículo e passaram a chutar o portão da propriedade.

A dupla exigiu que a mulher chamasse o companheiro. Inicialmente, ela negou saber o paradeiro dele, mas os invasores afirmaram que entrariam na casa para matá-lo caso o jovem não aparecesse. Diante da ameaça, o rapaz saiu para conversar com os suspeitos.

Durante o bate-boca, os homens exigiram o pagamento imediato de uma quantia de R$ 200, referente a um valor pendente há algum tempo. Os agressores deram um prazo final para a quitação do débito e alertaram que retornariam para matar o jovem caso o dinheiro não fosse entregue. Na sequência, a dupla entrou no veículo e fugiu do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso. No momento em que os policiais chegaram à residência, apenas a mulher estava no local. A moradora informou não ter conseguido reconhecer os invasores e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaças de morte Apucarana cobrança de dívida invasão de residência investigação criminal POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV