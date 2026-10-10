Homens armados invadem casa e cobram dívida de R$ 200 em Apucarana

Uma cobrança de dívida mobilizou equipes policiais e causou pânico no Loteamento Residencial Vilagio de Roma, em Apucarana, na noite desta sexta-feira (9). Dois homens armados e encapuzados invadiram a frente de uma residência para fazer ameaças de morte.

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A moradora do imóvel, de 26 anos, relatou que estava em casa com o namorado, de 23 anos, quando um utilitário estacionou perto da entrada. Em seguida, dois homens magros, usando roupas escuras com capuz e portando pistolas, desceram do veículo e passaram a chutar o portão da propriedade.

A dupla exigiu que a mulher chamasse o companheiro. Inicialmente, ela negou saber o paradeiro dele, mas os invasores afirmaram que entrariam na casa para matá-lo caso o jovem não aparecesse. Diante da ameaça, o rapaz saiu para conversar com os suspeitos.

Durante o bate-boca, os homens exigiram o pagamento imediato de uma quantia de R$ 200, referente a um valor pendente há algum tempo. Os agressores deram um prazo final para a quitação do débito e alertaram que retornariam para matar o jovem caso o dinheiro não fosse entregue. Na sequência, a dupla entrou no veículo e fugiu do local.

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A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso. No momento em que os policiais chegaram à residência, apenas a mulher estava no local. A moradora informou não ter conseguido reconhecer os invasores e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.