Da Redação

Homens armados com faca assaltam duas mulheres

Duas mulheres foram assaltadas na noite desta quinta-feira (28), na rua Marcilio Dias, no Núcleo Castelo Branco, em Apucarana. Elas estavam caminhado próximo ao viaduto que existe no bairro.

De acordo com as vítimas, dois homens armados com faca se aproximaram e as ameaçaram, caso não entregassem os objetos, eles iriam 'furá-las'. Após o roubo, os ladrões fugiram sentido a linha férrea levando os objetos das vítimas.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas na região, porém os bandidos não foram localizados. As mulheres foram orientadas.