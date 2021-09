Da Redação

O paratleta Giovane Vieira de Paula, de 23 anos, de Apucarana, medalha de prata na paracanoagem na prova de 200m, categoria VL3, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (Japão) 2021, recebeu uma homenagem surpresa. O atleta também garantiu a quarta colocação da final do Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Copenhague, na Dinamarca.

O grafiteiro Zion, em parceria com a prefeitura de Apucarana, grafitou na parede do 'Lagoão' a imagem da chegada do atleta na prova que rendeu a medalha de prata, em apenas três dias.

Giovane não sabia da homenagem e ficou feliz com a surpresa. "Quero agradecer a homenagem, isso me motiva cada vez mais seguir meus sonhos, muito obrigada, gratidão sempre", disse emocionado.

Assista a transmissão ao vivo:

Homenagem: 'Pantera Negra' ganha grafite em Apucarana; veja





