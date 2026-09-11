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CRIME

Homem volta para furtar loja no dia seguinte e acaba preso em Apucarana

Gerente conteve o suspeito até a chegada da Guarda Municipal nesta sexta-feira (11); ele foi entregue à delegacia da Polícia Civil

Escrito por Da Redação
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Homem volta para furtar loja no dia seguinte e acaba preso em Apucarana
Autor Suspeito poderá responder pelo crime de furto qualificado. - Foto: TNOnline

Um homem foi preso pela Guarda Municipal nesta sexta-feira (11) após tentar furtar mercadorias de um estabelecimento no centro de Apucarana (PR) pelo segundo dia consecutivo. A detenção ocorreu porque o gerente do local reconheceu o suspeito e conseguiu segurá-lo até a chegada das autoridades.

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Na quinta-feira (10), as câmeras de segurança da loja já haviam flagrado o mesmo homem cometendo o furto. Ele retornou ao local no dia seguinte para cometer o mesmo crime. A equipe do comércio, que já estava em alerta devido às imagens do dia anterior, agiu rapidamente para impedir a fuga.

Durante o registro do caso, a polícia descobriu o destino das mercadorias levadas na quinta-feira. O suspeito havia vendido os produtos para a proprietária de um outro comércio. Para concretizar a venda e enganar a mulher, ele inventou uma história, alegando que os itens pertenciam ao estoque de uma loja que estava fechando. Acreditando na justificativa, a comerciante acabou comprando os materiais.

Após ser contido na loja e preso pela Guarda Municipal, o homem foi entregue à delegacia da Polícia Civil. Ele poderá responder pelo crime de furto qualificado.

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´polícia Apucarana comércio Furto GUARDA MUNICIPAL segurança pública
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