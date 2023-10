Homem visualiza casa sendo furtada e aciona PM em Apucarana

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (18) após ver uma casa sendo furtada no Residencial Cazarin. Segundo o homem, os suspeitos saíram da casa com uma televisão e colocaram no carro.

Conforme os policiais, após eles receberem as informações, foi realizado um patrulhamento pela região, mas o veículo utilizado no furto não foi encontrado. Ainda de acordo com os PMs, a casa furtada estava com o portão basculante arrombado, mas não havia ninguém na residência pois os moradores estavam viajando. Um vizinho teria ligado para os proprietários avisando do ocorrido.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os agentes entraram na casa e viram a residência toda revirada, com uma janela danificada. Os policiais trancaram o portão com um cadeado e uma corrente, antes de deixar o local.

