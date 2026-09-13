Homem viaja a Apucarana para comprar barco anunciado no Facebook e perde R$ 4 mil em golpe

Vítima chegou a visitar a embarcação e conheceu o verdadeiro dono, mas transferiu o valor para a conta do estelionatário

Um morador de Londrina perdeu R$ 4 mil após cair no chamado "golpe do intermediário" ao tentar comprar um barco anunciado no Facebook. O caso foi registrado pela Polícia Militar no início da noite deste sábado (12), no bairro Colônia dos Produtores, em Apucarana. O estelionatário clonou um anúncio e enganou simultaneamente o comprador e o verdadeiro dono da embarcação.

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A vítima relatou à polícia que viu a oferta por R$ 4.500 e iniciou as tratativas pelo WhatsApp com um homem. O golpista alegou que o barco pertencia a uma pessoa que lhe devia dinheiro e repassou o endereço em Apucarana para que o comprador pudesse avaliar a embarcação pessoalmente. Ao chegar ao local, o morador de Londrina foi recebido pelo verdadeiro proprietário, um idoso de 61 anos, que apenas apresentou o barco e não participou das negociações financeiras.

Acreditando tratar-se de um negócio legítimo, o comprador finalizou o acordo pelo aplicativo de mensagens e realizou duas transferências via Pix, nos valores de R$ 3 mil e R$ 1 mil, para uma conta em nome de um terceiro. O crime só foi descoberto quando comprador e o idoso finalmente conversaram sobre os detalhes da venda. O dono do barco explicou que havia anunciado a embarcação originalmente por R$ 7 mil e que também estava sendo contatado pelo mesmo golpista.

A Polícia Militar foi acionada no local, constatou a dinâmica da fraude — popularmente conhecida como "golpe da OLX" —, orientou as vítimas sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou o boletim de ocorrência para o início das investigações por parte da Polícia Civil.