Homem vende furadeira de colega para trocar em drogas

Continua após publicidade

Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar de Apucarana, após vender uma furadeira do colega de trabalho para trocar em crack. A ocorrência foi registrada no Parque Industrial Norte.

O solicitante relatou que furtaram de seu quintal uma furadeira e uma serra mármore, avaliados em aproximadamente R$ 600. No local, conforme o boletim, estava presente a vítima, que ainda disse que trabalha com o autor e que nesta sexta-feira (4), deixou com ele uma furadeira e uma maquita, pois trabalham juntos como serventes de pedreiro em uma construção civil.

No entanto, de acordo com o relatório, ao retornar esta manhã para que pudessem ir trabalhar, o autor disse que as ferramentas foram furtadas, mas a mãe dele afirmou que seu filho é usuário de entorpecentes e que já foi preso algumas vezes pelo crime de furto. Além disso, conforme a PM, o autor então confessou que por volta das 2 horas da manhã levou as ferramentas na casa de um usuário de entorpecentes, que ficou encarregado de vender ou trocá-las por crack.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado até a 17ª SDP para os procedimentos cabíveis.