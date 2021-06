Homem vende computador pela net e falso comprador foge

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na tarde desta segunda-feira (7), no Núcleo Habitacional João Paulo I, após o solicitante relatar que vendeu um computador pela internet e o falso comprador fugir do local.

Conforme o boletim, o possível cliente disse que antes de fazer o pagamento queria testar o aparelho e entrou na residência. No entanto, de acordo com a vítima, o vendedor percebeu se tratar de um golpe, pois verificou que a casa estava abandonada e a pessoa teria fugido com o PC.

Segundo o relatório, o golpista foi reconhecido pela vítima e já vem praticando crimes da mesma natureza na cidade.