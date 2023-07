Homem vê companheira dançando com outro em festa e atira por ciúmes

A Polícia Militar (PM) foi chamada na madrugada deste domingo (23) até o Parque Bela Vista, em Apucarana, após moradores escutarem disparos de arma de fogo.

continua após publicidade

No local acontecia uma festa familiar e a PM foi informada que um homem ficou alterado, ao sentir, ciúmes, após ver sua companheira dançar com outro homem. Ninguém se feriu.

- LEIA MAIS: Idosa é agredida durante tentativa de assalto em Apucarana



continua após publicidade

A polícia realizou buscas na região, porém o autor dos disparos não foi localizado.

Outra ocorrência

Carreta tomba no Contorno Sul e complica o trânsito na BR-376

Uma carreta carregada de grãos tombou, na noite deste sábado, 22, na BR-376, região do Contorno Sul de Apucarana. Ninguém ficou ferido.

continua após publicidade

Com o acidente, parte da carga de grãos ficou espalhada na pista e equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) estão no local para realizar a limpeza da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

O acidente foi registrado no KM 235, no sentido a Apucarana. Segundo a PRF, o trânsito está fluindo em meia pista, até que os grãos e o veículo sejam retirados da via, o que deve acontecer nas próximas horas.

Siga o TNOnline no Google News