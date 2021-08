Da Redação

Homem vai fazer RG em Apucarana e acaba preso

Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (16), após tentar fazer uma nova identidade em Apucarana.

Conforme a Delegada Luana Lopes, o rapaz estava no instituto de identificação, porém, contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por receptação expedido pela Justiça de Telêmaco Borba e roubo agravado em Curitiba.

As investigadoras da delegacia da mulher, que fica no mesmo prédio do instituto de identificação, prenderam o homem.