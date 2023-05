Homem vai à UPA de Apucarana e sai preso pela Polícia Civil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

17ª Subdivisão Policial de Apucarana

Os investigadores 17ª Subdivisão Policial prenderam um homem, de 40 anos, nesta terça-feira (2), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, norte do Paraná. O mandado de prisão foi cumprido pelos policiais por um crime de roubo realizado em 2019, segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.



continua após publicidade .

"O indivíduo foi condenado pela prática do crime de roubo. Após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, ele recorreu da sentença, mas chegou um momento em que não cabia mais recurso. Ele respondeu uma parte do processo em liberdade até que veio a sentença em definitiva determinando a sua condenação e o início da pena em regime fechado", informou o delegado.

-LEIA MAIS: PC prende homem que ameaçou equipe do Providência e membros do MP

continua após publicidade .

A investigação teve início através da Delegacia da Mulher, de acordo com o delegado. "Essa investigação teve início em 2019 e foi realizada pela Delegacia da Mulher, com apoio da 17ª Subdivisão, e acabou agora em 2023 com a sentença em definitiva condenando esse indivíduo. Ele respondeu todo esse período em liberdade, mas agora será recolhido para que possa iniciar o cumprimento da pena", finalizou Rodrigues.

Siga o TNOnline no Google News