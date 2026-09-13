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VIOLÊNCIA

Homem usa esposa como escudo humano após agredir família e acaba preso em Apucarana

O suspeito de 36 anos estava embriagado, atacou as vítimas com violência e chegou a proferir ofensas homofóbicas contra uma das jovens

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem usa esposa como escudo humano após agredir família e acaba preso em Apucarana
Autor O homem foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil - Foto: Arquivo TNOnline

Um homem de 36 anos foi preso na tarde de sábado (12) após agredir a esposa, de 46 anos, e duas enteadas, no bairro Vila Nova, em Apucarana. Durante a abordagem da Polícia Militar, o agressor chegou a usar a companheira como escudo humano e desafiou os policiais, sendo necessário o uso de uma arma de choque (taser) para imobilizá-lo e garantir a segurança das vítimas.

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A ocorrência teve início quando o homem, que estaria embriagado e bastante alterado, tentou tomar o celular da esposa. Ele a segurou pelos braços e a arremessou contra a parede, expulsando-a da própria casa. As duas filhas da mulher intervieram para defendê-la e também foram alvo da violência. Uma delas levou um tapa no rosto e foi jogada contra a estrutura da casa, enquanto a outra jovem, de 17 anos, sofreu arranhões e foi igualmente arremessada. À polícia, a adolescente relatou que o padrasto tem atitudes homofóbicas e a hostilizou pelo fato de ela ter levado a namorada à residência na noite anterior.

Após os ataques e com a chegada da equipe policial ao endereço, o autor se trancou em um quarto. Com a autorização da proprietária, os agentes precisaram arrombar a porta, mas descobriram que o suspeito havia pulado a janela. Ele foi localizado no corredor dos fundos do imóvel, momento em que desobedeceu à ordem de colocar as mãos na cabeça, correu em direção à esposa e a agarrou com força pelo pescoço e pelo braço.

Utilizando a mulher como escudo humano, o homem passou a ofender a equipe e a instigar os policiais a atirarem contra ele, recusando-se a soltar a companheira. Aproveitando um breve momento de distração do agressor, a Polícia Militar efetuou disparos com o equipamento não letal Taser para conseguir contê-lo e libertar a vítima em segurança. O homem foi algemado e encaminhado, junto com a esposa e as enteadas, para a Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e o autor ficou à disposição da Justiça.

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