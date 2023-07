Homem usa caminhonete para 'jogar' carro de ex-mulher contra árvore

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (4), após seu ex-marido "jogar" seu carro contra uma árvore. O homem usou a própria caminhonete para empurrar o veículo da ex-companheira. O caso aconteceu no bairro Vila Nova.

De acordo com relato da vítima, o ex-marido chegou em sua residência, a xingou e a agrediu com puxões de cabelo. A mulher também foi ameaçada de morte. Conforme boletim de ocorrência, a mulher apresentava hematomas no braço, que teriam sido causados pelo homem no dia anterior.

A vítima ainda contou para os policiais militares que o agressor usou a própria caminhonete Ford Ranger para empurrar o carro dela, um Honda Fit , contra uma árvore. A intenção do ex-marido é que ela não conseguisse fugir do local. O veículo estava estacionado em frente a casa da mulher.

A polícia fez as orientações necessárias e, apesar de realizar patrulhamento, o suspeito não foi localizado.



