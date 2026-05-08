Homem transfere R$ 2,6 mil por engano e recebedor se recusa a devolver
Vítima tentava pagar salário de funcionário em Apucarana; caso foi registrado pela polícia como apropriação indébita
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, teve um prejuízo de mais de R$ 2,6 mil após cometer um erro durante uma transferência bancária. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (7) e foi registrado pela Polícia Militar (PM) no Residencial Interlagos.
-LEIA MAIS: Briga de casal termina com agressões e golpe de faca em Apucarana
Segundo o relato da vítima, o dinheiro, no valor exato de R$ 2.613,06, era destinado ao pagamento de um funcionário. No entanto, ao utilizar a ferramenta Pix, o homem digitou o código de área (DDD) errado. Como a chave era um número de telefone, a quantia foi parar na conta de um desconhecido.
Ao perceber o equívoco, o pagador entrou em contato imediatamente com o dono da linha telefônica que recebeu o crédito. Em um primeiro momento, o destinatário confirmou que o dinheiro havia entrado em sua conta, mas afirmou que a própria vítima deveria resolver a situação e pedir o estorno diretamente ao banco.
O morador então procurou o gerente de sua agência bancária, que explicou que o estorno automático não seria possível. A orientação legal é que a pessoa que recebeu o dinheiro por engano faça a devolução de forma voluntária, agindo de boa-fé.
A situação, porém, tomou outro rumo quando a vítima ligou novamente para o destinatário para explicar a orientação do gerente. Na segunda conversa, a pessoa mudou a versão, negou ter recebido qualquer valor e chegou a enviar uma captura de tela (print) do aplicativo bancário mostrando que não havia dinheiro na conta.
Como o extrato bancário do pagador comprova que a transação foi concluída e o dinheiro efetivamente caiu na conta do destinatário errado, a vítima acionou a polícia para registrar o fato. O boletim de ocorrência servirá como base para que o morador adote as medidas judiciais cabíveis para reaver a quantia, já que a recusa em devolver um dinheiro recebido por engano configura crime de apropriação indébita.