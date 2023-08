Homem tenta invadir casa e é detido por moradores e vizinhos

Siga o TNOnline no Google News

A tentativa de invasão de uma residência terminou com a prisão de um homem na noite desta quinta-feira (24), em Apucarana, no Norte do Paraná. O suspeito não conseguiu cometer o crime, foi detido pelos moradores e preso pela Polícia Militar (PM). Ele supostamente estaria sob o efeito de 20 pinos de cocaína.

O caso foi registrado por volta das 21 horas, na Rua São Salvador, no Loteamento Paraná. De acordo com o boletim de ocorrência, pai e filho estariam na residência quando perceberam que o suspeito entrou pelo portão da frente. Ao ser visto, o criminoso correu em direção à porta da casa e deu um chute forte, quebrando o batente da estrutura.

Pai e filho seguraram a porta fechada, mas o suspeito continuou forçando para tentar entrar na casa. Depois de um tempo, ele desistiu e saiu pelo portão. Os moradores então saíram correndo atrás do invasor e, com a ajuda de vizinhos, conseguiram detê-lo até a chegada da polícia.

De acordo com a equipe da PM que atendeu a situação, o homem estava visivelmente sob efeito de drogas. Ele foi algemado, levado para a 17ª Subdivisão Policial e, ao ser questionado, informou que tinha usado 20 pinos de cocaína.

