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AÇÃO RÁPIDA

Homem tenta furtar moto, é contido pelo proprietário e acaba preso pela Guarda Municipal

Agentes da corporação realizavam patrulhamento quando foram alertados por uma testemunha; veículo foi recuperado e devolvido

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 20:41:56 Editado em 09.05.2026, 20:41:51
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Homem tenta furtar moto, é contido pelo proprietário e acaba preso pela Guarda Municipal
Autor A motocicleta foi recuperada e o homem preso - Foto: Divulgação Guarda Municipal Apucarana

Um morador impediu o furto de sua motocicleta ao entrar em luta corporal e conter o suspeito até a chegada das autoridades no final da tarde deste sábado (9), no bairro Menegazzo, em Apucarana. A prisão em flagrante foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), que chegou rapidamente ao local do crime após ser alertada por uma testemunha que presenciou a confusão na rua.

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Agentes da GCM realizavam um patrulhamento de rotina e foram parados por uma mulher relatando um crime em andamento nas proximidades. Ao se deslocarem até o ponto indicado os guardas encontraram a vítima que relatou ter tido a casa invadida instantes antes. O suspeito havia retirado do imóvel uma motocicleta Honda XRE 300 vermelha.

De acordo com o relato do proprietário, ele percebeu a ação criminosa a tempo de avistar o homem na esquina, tentando dar a partida no veículo para fugir. O morador decidiu reagir, alcançou o indivíduo e iniciou um confronto físico, conseguindo imobilizá-lo na via pública.

Quando a equipe da Guarda Municipal assumiu a situação, o suspeito, que apresentava bastante agitação, recebeu voz de prisão e foi detido. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para a adoção das medidas legais cabíveis. A motocicleta recuperada foi devolvida ao dono logo após a ocorrência.

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