Homem tenta furtar carro em Apucarana e foge para área de mata após ser flagrado

Suspeito danificou a porta e o capô do veículo, mas fugiu sem levar nada ao ser descoberto pela esposa da vítima

Um homem conseguiu escapar da Polícia Militar após tentar furtar e danificar um veículo na Rua Deolindo Massambani, na Vila Bela Vista, em Apucarana. A ação criminosa foi frustrada pela esposa do proprietário do carro, que estava no andar superior da residência e flagrou o momento em que o indivíduo mexia no automóvel, de cor azul escura, estacionado na parte de baixo do imóvel.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o suspeito chegou a forçar e danificar a porta e o capô do veículo, mas fugiu sem levar nada. A vítima conseguiu registrar imagens do autor do crime, descrito como um homem de cabelo escuro, que vestia camiseta branca e bermuda escura. Na tentativa de deter o invasor, o proprietário do carro decidiu segui-lo e o localizou nas proximidades de uma área de mata no bairro Texas.

Ao perceber a aproximação do morador, o suspeito correu em direção à vegetação e desapareceu. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas imagens e características repassadas, realizou diversas rondas pelas imediações da mata e do bairro. Apesar das buscas, o homem não foi localizado. A vítima foi devidamente orientada pela equipe policial sobre os próximos procedimentos legais cabíveis para a investigação do caso de tentativa de furto qualificado e dano.