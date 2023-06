Homem tenta fugir da Rotam e é preso dentro de banheiro, em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Ao tentar fugir da equipe da Rotam da Polícia Militar (PM), um homem foi preso dentro do banheiro de sua residência, localizada na Rua da Comunidade, no Núcleo Habitacional da Fraternidade, em Apucarana, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (13).

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando encontrou um homem em frente a um portão de uma casa alvo de várias denúncias de comercialização de entorpecentes. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para dentro da casa, mas foi alcançado pelos policiais e preso dentro do banheiro.

Durante a fuga, ele jogou porções 39 porções de crack, que foram apreendidas, além também de três telefones celulares e R$ 18 em dinheiro trocado.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

