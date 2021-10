Da Redação

Homem tenta fugir da PM e danifica telhados e carros

Um homem, de 28 anos, com diversas passagens pela polícia, foi preso nesta quinta-feira (30), no Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana, com três pinos e 55 porções de cocaína, além de ter uma quantia de R$ 365,50, um rádio comunicador e um celular. Após denúncia, a PM foi até o local e deu voz de abordagem ao suspeito, que saiu correndo pulando vários terrenos e danificando telhados e veículos. Por conta da fuga, o homem sofreu diversas escoriações pelo corpo.

De acordo com o boletim, foi realizado o cerco e durante busca pessoal, a equipe localizou três pinos de cocaína e a quantia de R$365,50 em notas diversas. Questionado sobre mais ter mais drogas, ele disse aos policiais que tinha mais cocaína no quintal e foram encontradas mais 55 porções da mesma substância.

Conforme o relatório, homem disse que a casa é alugada e não tem conhecimento de quem seja o responsável. Com o abordado, segundo a PM, ainda foi encontrado um radio comunicador e um aparelho celular. O traficante foi preso e encaminhado para a 17ª SDP junto das drogas e dos objetos.