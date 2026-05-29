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MANDADO DE PRISÃO

Homem tenta esconder rosto com boné e acaba preso em Apucarana

Suspeito recolhia recicláveis perto de aglomeração no Jardim Milani e chamou a atenção da Guarda Civil Municipal; ele era foragido da Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 07:13:25 Editado em 29.05.2026, 07:13:20
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Homem tenta esconder rosto com boné e acaba preso em Apucarana
Autor Homem foi preso pela GCM no Jardim Milani - Foto: Reprodução

Um homem que era procurado pela Justiça foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na noite de quinta-feira (28), no Jardim Milani, em Apucarana (PR). A captura aconteceu após o suspeito tentar desviar de uma viatura que fazia a segurança da região.

-LEIA MAIS: Suposto cadáver em Apucarana mobiliza GCM e PM, mas era só comida estragada

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De acordo com as informações da GCM, a equipe realizava um patrulhamento na Rua Osvaldo Otávio Pereira, próximo à rotatória da FAP. Os agentes estavam no local para manter a ordem, já que havia uma grande aglomeração de pessoas na rua devido à divulgação de uma festa.

Por volta das 22h, os guardas notaram um homem recolhendo latinhas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou disfarçar abaixando o boné para cobrir o rosto e atravessou a rua às pressas. O comportamento chamou a atenção da equipe, que decidiu pará-lo para averiguar a situação.

Durante a checagem dos documentos, os agentes descobriram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto, emitido recentemente, no último dia 25 de maio.

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Após a confirmação, ele foi detido no local e encaminhado diretamente para a cadeia pública de Apucarana, onde agora permanece à disposição da Justiça. A GCM não divulgou por qual crime o mandado havia sido expedido.


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Apucarana Guarda Civil Municipal Jardim Milani MANDADO DE PRISÃO Prisão segurança pública
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