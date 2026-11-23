Inquilino reagiu à invasão do quintal para proteger a esposa e o filho de nove meses; autor da confusão precisou ser socorrido

Um homem foi esfaqueado perto do olho na tarde de domingo (22) após tentar agredir uma família no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana. O caso ocorreu em uma residência e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com o pai do homem ferido, o filho está desempregado, mora na parte da frente do terreno e costuma ficar agressivo quando consome bebida alcoólica. Segundo o relato, sem motivo aparente, o rapaz foi até a casa dos fundos e tentou atacar o inquilino, a esposa dele e o bebê do casal, de apenas nove meses.

Para se defender e proteger a mulher e a criança das agressões, o morador pegou uma faca e atingiu o rosto do invasor. Logo após o golpe, o inquilino e sua família saíram do local antes da chegada da polícia.

Apesar do ferimento no rosto, o homem atingido permaneceu consciente durante todo o atendimento pré-hospitalar. Ele foi estabilizado pelos socorristas e encaminhado de ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

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A Polícia Militar orientou a família do homem ferido e registrou o boletim de ocorrência. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil.