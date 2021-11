Da Redação

Homem tenta agredir esposa com barra de ferro em Apucarana

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, atendeu à uma denúncia de violência doméstica nesta segunda-feira (22), quando uma mulher foi agredida com uma xícara pelo marido e acabou se machucando com os cacos do objeto. O homem, conforme o boletim, ainda tentou acertar a esposa com uma barra de ferro.

continua após publicidade .

Quem denunciou o episódio de violência doméstica foi a vizinha, que ouviu os pedidos de socorro da vítima pelas ruas do bairro. Ao chegar no local, a equipe encontrou a mulher com a mão ensanguentada.

Segundo o boletim, ela relatou que teve uma discussão com o esposo e que ele jogou uma xícara nela e correu atrás dela pela rua com uma barra de ferro para continuar as agressões.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a vítima, a lesão na mão ocorreu quando ela foi limpar os cacos da xícara no chão e acabou se cortando. A PM realizou buscas pela região onde foi registrada a ocorrência, mas não encontrou o agressor.