Homem tenta acertar viatura da PM Apucarana com pedra

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada na noite desta quarta-feira (9), para atender uma briga entre pai e filho na Avenida Central do Paraná.

Com a chegada da equipe no local, conforme o boletim, um dos envolvidos arremessou uma pedra na viatura para acertá-la, mas não conseguiu. Ao perceber o desembarque dos policiais, o pai empreendeu fuga para os fundos da casa, onde funciona um ferro velho.

A equipe conversou com a solicitante e a possível vítima sobre o ocorrido, e ambos relataram que o homem teve um desentendimento com o filho e eles acabaram entrando em briga corporal. Além disso, ainda de acordo com o boletim, a mulher disse que o marido desferiu um soco em uma janela de vidro, vindo a lesionar a mão. Como o autor não foi localizado, a equipe fez apenas orientações.