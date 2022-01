Da Redação

Homem tem R$1.200 furtados enquanto fazia saque em banco

Um homem, de 56 anos, foi vítima de um estelionatário na tarde deste sábado (29), em uma agência de banco de Apucarana. De acordo com a vítima, o autor distraiu a vítima durante a operação e conseguiu furtar R$ 1.200, que foram sacados.

O homem contou aos policiais que foi até o banco para fazer um saque e no local tinha um homem, que indicou um caixa eletrônico.



De acordo com a vítima, a tela do caixa eletrônico estava com as informações escritas em inglês e ela foi auxiliada pelo homem. Ao chegar em casa, o senhor constatou que a quantia de R$ 1.200 sacada tinha sido levada pelo estelionatário.

A vítima foi orientada pelos policiais.