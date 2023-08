Homem tem R$ 1.500 e outros itens furtados do seu carro em Apucarana

Um morador do Jardim Santiago em Apucarana, no norte do Paraná, teve R$ 1.500 e outros objetos furtados de dentro do seu carro na noite desta terça-feira (08). Segundo ele, o veículo estava em frente a sua residência no momento do crime.

Segundo a Policia Militar (PM), a vítima relatou que estacionou o seu carro na frente da sua casa por volta das 19h, e pouco tempo depois notou que o alarme havia disparado. Por conta disso ele foi até o carro e encontrou a porta do veículo arrombada.

Quando olhou no interior do carro, notou que havia sido levado uma carteira com aproximadamente R$1.500,00, além de uma mochila com carregador de celular e três perfumes.

Conforme afirmou os PMs, foi realizado patrulhamento nas proximidades da residência, mas o suspeito não foi localizado.

