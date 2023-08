Homem tem pé amputado após ser atropelado por trem em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 33 anos, teve o pé esquerdo amputado após ser atropelado por um trem na madrugada desta quarta-feira (23), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta da 1h45 próximo à entrada do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I.

Segundo informações apurada pelo site TNOnline, o maquinista contou que a vítima estava sentada na linha férrea e mesmo com a buzina, não deixou o local.

Após o atropelamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem para o Hospital da Providência. O Corpo de Bombeiros também compareceu na ocorrência.

