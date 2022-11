Homem tem o carro depenado enquanto pescava, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Um dos veículos encontrados depenados em Apucarana, durante o mês de novembro

Algumas horas de lazer acabaram custando caro para um morador de Apucarana, que reservou a tarde deste sábado (26) para fazer uma pescaria nos córregos, na região da Colônia dos Novos Produtores. Ao final da tarde, ao retornar para o veículo, descobriu o furto. Levaram três rodas completas do carro e, do interior, ainda roubaram sua carteira, com documentos e cartões bancários.

continua após publicidade .

A vítima relatou que foi pescar e estacionou seu veículo, um Ford Focus, por volta das 16 horas, na avenida Ayrton Senna, na Colônia dos Novos Produtores. Ao retornar, poucas horas depois, encontrou o veículo depenado.

LEIA MAIS: PM recupera carros furtados, depenados e abandonados em Apucarana

continua após publicidade .

Além das rodas, o carro também teve a porta arrombada. Do interior, levaram uma carteira com documentos de identidade, CPF, e nove cartões bancários. O homem acionou a polícia e foi orientado quanto aos procedimentos.

OUTRO CARRO DEPENADO

continua após publicidade .

Em outra área rural, na região do Barra Nova, entre Apucarana e Califórnia, a Polícia Militar encontrou um outro veículo depenado, na beira da estrada rural. Um Vw Gol, estavam sem as quatro rodas, som e bateria.

A polícia militar encontrou o veículo durante patrulhamento de rotina na estrada Barra Nova. O carro estava abandonado no meio do mato, na entrada da cachoeira da Portelinha.

continua após publicidade .

Ao verificar no sistema, no entanto, os policiais descobriram que não havia alerta de furto para o veículo e nem mesmo havia registro de pendências administrativas. O patrulhamento de Califórnia acionou apoio da equipe de Marilândia do Sul e conseguiu localizar e contatar o proprietário do veículo, que relatou que havia sido furtado e que ainda nem tinha registrado o boletim.

O veículo foi entregue ao proprietário, que iria providenciar a remoção do local.

Siga o TNOnline no Google News