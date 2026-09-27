Homem tem motocicleta furtada enquanto trabalhava em Apucarana

Veículo estava no estacionamento da empresa; câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações para identificar os criminosos

Um homem teve sua motocicleta furtada na manhã de sábado (26) enquanto trabalhava em um estabelecimento localizado na Avenida Minas Gerais, região do Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o veículo — uma Honda CG 150 Fan de cor vermelha — foi deixado no estacionamento externo, em frente ao seu local de trabalho, logo no início da manhã. O crime só foi descoberto horas depois, quando o funcionário saiu para o horário de almoço e percebeu que a moto não estava mais no local.

A equipe policial foi acionada e realizou buscas pelas ruas do bairro e imediações, mas o veículo não foi encontrado. O estabelecimento comercial possui um sistema de monitoramento por câmeras de segurança, e a empresa informou que as gravações serão repassadas aos investigadores da Polícia Civil, o que pode ser fundamental para identificar o autor do furto.

A vítima foi orientada pelos policiais sobre os próximos passos para o registro e acompanhamento do caso.